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19 травня ― День пам’яті жертв політичних репресій
#ГУРпамятає
● Вшановуємо пам’ять громадян України ― усіх людей, хто під час радянської окупації нашої держави зазнав нелюдського знущання червоної москви.
Вічна пам’ять кожному й кожній, хто у межах злочинної політики росії був розстріляний, закатований в таборах, тюрмах, закладах каральної психіатрії, примусово депортований у каторжні й крижані концтабори огидної імперії.
● Ми пам’ятаємо!
● Сьогодні агресивна росія знову прагне відновити свої найстрашніші репресивні й геноцидні практики.
Ми не допустимо!
Б’ємось за волю й гідність людини у вільній державі!
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/3840