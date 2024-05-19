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19 травня ― День пам’яті жертв політичних репресій

19 травня ― День пам’яті жертв політичних репресій

#ГУРпамятає

● Вшановуємо пам’ять громадян України ― усіх людей, хто під час радянської окупації нашої держави зазнав нелюдського знущання червоної москви.  

Вічна пам’ять кожному й кожній, хто у межах злочинної  політики росії був розстріляний, закатований в таборах, тюрмах, закладах каральної психіатрії, примусово депортований у  каторжні й крижані концтабори огидної імперії.

● Ми пам’ятаємо!

● Сьогодні агресивна росія знову прагне відновити свої найстрашніші репресивні й геноцидні практики.

Ми не допустимо!

Б’ємось за волю й гідність людини у вільній державі!

 

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3840

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