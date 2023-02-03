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Доступний роумінг для українців у ЄС діятиме ще пів року – НКРЗІ

Доступний роумінг для українців у ЄС діятиме ще пів року – НКРЗІ

Українські та європейські оператори мобільного та фіксованого зв’язку домовилися продовжити надання доступних або безплатних послуг міжнародного роумінгу та міжнародних дзвінків для українців у ЄС ще на шість місяців.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКРЗІ).

2 лютого в межах Саміту Україна – ЄС було оголошено про підписання нової Спільної заяви українських та європейських операторів. До неї доєдналися 7 українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, «Укртелеком», Data Group, Vega Telecom та 3Mob) та 20 європейських операторів мобільного й фіксованого зв’язку.

Нова спільна заява діятиме наступні 6 місяців і є продовженням домовленостей, які були досягнені у межах попередньої заяви від 8 квітня 2022 року.

Так, ця угода дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання доступних або безплатних послуг міжнародного роумінгу та міжнародних дзвінків, щоб допомогти українцям залишатися на зв’язку з родиною та друзями, а також мати доступ до інтернету й надійних джерел інформації.

Це дозволяє мінімізувати додаткові витрати європейських та українських операторів, дає змогу надавати послуги без додаткових доплат для абонентів, а також забезпечити стабільні міжоператорські взаєморозрахунки. За даними НКРЗІ, перевагами цієї угоди користуються понад 4 мільйони українців.

Як зазначається, в оновленій заяві розширилося коло її учасників. Зокрема, до неї долучилися оператори фіксованого зв’язку та міжнародні транзитери, що дозволяє зробити заходи для зниження тарифів у роумінгу стійкішими, а дії операторів — більш скоординованими.

Агентство Телевидения Новости

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