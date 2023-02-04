Організовував спортивне дозвілля для окупантів: арештовано директора стадіону у Куп‘янську

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 65-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Куп‘янськ в. о. директора стадіону з квітня почав активну співпрацю з окупантами. Для цього він модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

Так, наприклад, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости