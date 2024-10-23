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Нічні обстріли Харкова та області: зведення ХОВА

Нічні обстріли Харкова та області: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

21:42 Харків, Київський та Харківський райони. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Без постраждалих.

23 жовтня 3:45 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Лісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та 1 господарчу споруду. Постраждали 2 жінки та 1 чоловік.

17:53 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках.

16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка.

15:15 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль.

15:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж.

14:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Борова, за межами на дорозі. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

9:30 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, село Кучерівка. Внаслідок влучання дрона загинув 54-річний чоловік.

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 151 особа (серед них 4 дітей).

Агентство Телевидения Новости

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