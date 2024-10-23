● Населення України скоротилося з початку вторгнення рф на 10 млн або приблизно на чверть, заявили в ООН. Серед причин виділяють біженство з країни, падіння народжуваності та втрати на війні - DW Україна.

● США фінансують в Україні виробництво дронів на суму $800 млн.

● ЗМІ: G7 планує зберегти росактиви замороженими і після війни

● Армения вслед за Казахстаном заявила об отсутствии планов присоединяться к БРИКС.

● Южная Корея рассматривает план отправки в Украину своего персонала, включая офицеров разведки и экспертов по КНДР, – Newsweek. В первую очередь для допроса пленных северокорейцев, а также предоставлять Украине информацию о военной тактике КНДР. Также, на пресс-конференции представитель Минобороны заявил, что Южная Корея начала рассматривать меры с "открытым отношением" относительно возможных поставок летального оружия в Украину.

● Власти Китая объявили о введении с 1 декабря экспортного контроля за поставками продукции, которая может быть использована в военной промышленности. Это произошло после того, как США объявили о санкциях против десятков китайских компаний за снабжение россии такой продукцией.

● Глава МИД Литвы предложил отправить европейские войска в Украину в ответ на размещение солдат КНДР.

● Австралія оголосила про закупівлю зенітних ракет SM-2 та SM-6 на суму 4,68 млрд доларів США.

● США передадут Украине новый пакет помощи на $400 млн, – Остин.

● Китай ввел контроль за экспортом товаров двойного назначения на фоне ужесточения санкций США за помощь россии.

● США ведут расследование утечки данных секретных документов американской разведки, связанных с подготовкой израильской атаки на Иран. Об этом заявил спикер Палаты представителей Джонсон. Также сообщается о проведении секретного закрытого брифинга по этому вопросу,- Reuters.

● В Молдове пройдет второй тур президентских выборов. Действующий президент страны Майя Санду набирает 42,04% голосов после обработки 98,47% бюллетеней, сообщает ЦИК. Второе место занимает экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,28%.

● На референдуме о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан, против – 49,71%, свидетельствуют данные 99,01% протоколов.

● Эстония установит буи с лезвиями на водной границе с россией.

● Британія та Німеччина підпишуть історичну оборонну угоду.

● Країни підпишуть угоду про спільні військові операції та оборонне партнерство, яка має забезпечити захист від російської загрози в Європі.

● Польща посилить повітряну логістику гелікоптерами CH-47 Chinook.

● Військове керівництво Малайзії обрало переможцем тендеру 155-мм САУ BIA. Самохідна гаубиця BIA на шасі Tatra є розвитком артилерійських систем Eva та Zuzana 2.

● Американская ExxonMobil, несмотря на уход из россии, с начала лета подала около 20 исков в российские арбитражные суды о незаконном использовании ее товарных знаков. За почти три года санкций против россии Exxon впервые развернула такую активность в арбитражных судах. Цель исков - сохранение прав на бренды и защита репутации из-за рисков утраты прав на товарные знаки в связи с приближением трехлетнего срока неиспользования марок в россии.

● Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию. Рост более чем на 40% в этом году.

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● Депутат госдуры от ЕР Андрей Гурулев в эфире призвал телеведущего Владимира Соловьёва готовиться к ракетному удару ВСУ по его студии. По словам Гурулева, для Киева участники шоу Соловьёва — цель номер один. Он также отметил, что натовские ракеты могут нанести точные удары по российской территории, включая москву, так как даже при наличии ПВО оно неизбежно что-то пропустит. Страшно?

● Единая россия подарила беженцам в Курской области руну-оберег "от несчастий и невзгод"

● В россии планируют ввести ЕГЭ по арабскому языку. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, через два года арабский язык станет шестым экзаменом по выбору для школьников.

● В нескольких пермских школах установили видеокамеры в туалетах. В департаменте образования пояснили, что это нужно для контроля за поведением: чтобы следить, курят ли дети, в том числе, электронные сигареты, передает издание «Пермь онлайн»

● в российских школах начали проводить беседы о вреде квадробинга. Учителя и психологи теперь рассказывают ученикам о «опасностях» этого явления и делятся советами с родителями, как бороться с квадробингом. У россии два врага: США и дети в масках кошечек.

● Частка російського скрапленого газу на європейському ринку зросла до 20% — Bloomberg.

● На Геббельс ТВ выяснили, кто виноват во многих проблемах россии. Во-первых, феминизм развалил семейную политику. Узкие штаны – это путь к ЛГБТ. А тот, кто играет джаз – музыку бездельников – вполне вероятно может продать Родину.россиян предложили обложить налогом на поездки за границу. Вот вы смеётесь, но если всё-таки вслушиваться в пропаганду, то выходит, что великая, могучая, мощнейшая Сверхдержава СССР, отправившая человека в космос, рухнула под напором «Интердевочки» в джинсах и этих бездельников, которые слушали джаз. Но более великой страны в истории не было, да.

● Индекс российского госдолга продолжил падение ниже 100 пунктов с целью 80 пунктов.

● Медведев назвал задачей россии «максимальное ослабление и унижение Запада». Задачи россии остаются неизменными уже 160 лет — это «максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. А дальше цель может быть только одна — распад самих США. Либо создание полноценного противовеса Америке. И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные союзы. Альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. — заявил Дмитрий Медведев.

● рф. Бензин подорожает уже с 1 ноября, пишут аналитики Total Research. АИ-92 будет стоить от 54 рублей за литр, АИ-95 — от 59 рублей, дизельное топливо — от 66 рублей 50 копеек за литр.

● рф. Производители рыбы предупредили ретейлеров о повышении цен на 20%.

● «Цены вырастут абсолютно на все». россиян предупредили о резком подорожании электроники.

● Чиновники потратили в четыре раза больше бюджетных средств на закупки iPhone, несмотря на массовый запрет американских смартфонов.

● У депутатов госдуры начнут отбирать загранпаспорта после скандалов с поездками на Мальдивы и в Дубай.

● путин отдал металлургический завод в Мариуполе на разграбление клану Кадырова.

● У части карт Visa и Mastercard в рф в конце года истекут сертификаты безопасности, сообщает РБК. Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций.

● Афганистан мог бы присоединиться к БРИКС в качестве наблюдателя, заявил министр торговли и промышленности талибов. При этом движение "Талибан" до сих пор запрещено в рф.

● Минобороны рф отчиталось об оккупации заброшенного с 2019 года села Новосадовое в Донецкой области

● В госдуре заявили о массовом желании европейских семей переселиться в россию ради «нравственного убежища». (Очевидно, в поисках пломбира)

● А вот и пломбииир!!! россияне могут остаться без сливочного масла. Из-за агрессивной инфляции и дефицита сырья крупнейшие производители этой продукции начали предупреждать популярные торговые сети о сокращении поставок или приостановке производства, другие — о повышении цен на продукцию.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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