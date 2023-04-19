Нічна атака росіян безпілотниками на Одещину не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів.В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

Триває експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт.

Працюють всі види генерації. Продовжується водопілля. Гідроелектростанції «Укргідроенерго» працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.

Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині.

Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення. Також на Харківщині та на Запоріжжі за минулий тиждень бригади «Укренерго» провели ремонт та повернули в роботу 2 магістральні лінії електропередачі, які раніше пошкодив ворог.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.

Агентство Телевидения Новости