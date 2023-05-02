21 виїзд за добу: гасіння пожеж, перевірка місць обстрілів, рятувальні роботи

Протягом доби з 1 по 2 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

9 – для надання допомоги населенню;

1 – інший виїзд.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

О 13:30 рятувальники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди і автобусу. Виявлено 1 постраждалого.

Агентство Телевидения Новости