21 виїзд за добу: гасіння пожеж, перевірка місць обстрілів, рятувальні роботи
Протягом доби з 1 по 2 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
9 – для надання допомоги населенню;
1 – інший виїзд.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
О 13:30 рятувальники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди і автобусу. Виявлено 1 постраждалого.