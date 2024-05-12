Через найбільшу магнітну бурю за останні 20 років, супутники Starlink погіршать свій звʼязок

Starlink, підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, попередив у суботу про "погіршення якості послуг", оскільки Земля потерпає від найбільшої геомагнітної бурі з 2003 року, спричиненої сонячною активністю.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Маск заявив у своєму пості в соцмережі X, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через геомагнітну бурю, але поки що тримаються.

Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутниковий лазерний зв'язок для передачі даних між собою в космосі.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США заявило, що шторм є найбільшим з жовтня 2003 року і, ймовірно, триватиме протягом вихідних, створюючи ризики для навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

Джерело: epravda.com.ua

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