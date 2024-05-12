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росіяни намагаються «стерти» зі своєї історії заслуги українців у Другій світовій війні

росіяни намагаються «стерти» зі своєї історії заслуги українців у Другій світовій війні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

На шкільних уроках до Дня перемоги російським вчителям наказали перерахувати учням народи СРСР, які боролися з фашизмом у роки Другої світової війни. Але у списку немає українців.

Головний наратив неучасті українців у Другій світовій війні задав путін ще у 2010-му. Тоді він цинічно заявив, що росіяни б перемогли нацистську Німеччину без українців.

Нагадаємо, у лавах Червоної армії боролися понад 7 млн українців, не рахуючи вояків українського походження в арміях інших країн Антигітлерівської коаліції.

Понад 2,5 млн українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, більш як 2 тисячі стали Героями Радянського Союзу, з них 32 – двічі.

Людські втрати України у Другій світовій – одні з найвищих: разом військових і цивільних загинуло близько 8 млн. Тож українці не дадуть москві «приватизувати» перемогу.

І на відміну від росії, для України перемога не є приводом для побєдобєсія. Ми усвідомлюємо, наскільки високу ціну довелося за неї заплатити.

Джерело: https://t.me/spravdi/38529

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