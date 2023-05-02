Енергетики повністю заживили Слатине: на черзі Руська Лозова та Прудянка

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» завершили роботи з відновлення електропостачання у селищі Слатине Харківського району, яке було знеструмлено через бойові дії ще на початку березня 2022 року.

Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, ремонтні бригади працювали в селищі з січня: треба було відремонтувати 40 км мережі. Наразі повністю замінено комплектну трансформаторну підстанцію, 6 трансформаторів, близько 100 опор по лінії 0,4 кВ та 20 опор по лінії 10 кВ, а також 10 км дроту.

Володимир Климчук, начальник Дергачівського РЕМ

Руйнування були жахливі. Коли ми вперше зайшли в населений пункт, то були вражені масштабами пошкоджень. Особливо постраждав центр. П’ять підстанцій були зруйновані вщент. У відсотках пошкодження мережі складали близько 70%. Тут проходила лінія зіткнення, і Слатине довго залишалося у «сірій зоні». Саперам довелося виконати багато роботи з розмінування, щоб ми могли розпочати роботи. Зараз селище заживлено, і ми бачимо, що кожного дня сюди повертаються люди. Дехто назовсім, а дехто поки що приїжджає тільки на вихідні.

За словами керівника РЕМ, наразі у Слатиному проживають близько 2000 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.

Щодо найближчих планів, то енергетики Дергачівського РЕМ продовжують працювати над відновленням електропостачання Руської Лозової та Прудянки, які, як і Слатине, також є одними з найбільш постраждалих від війни населених пунктів області.

Агентство Телевидения Новости