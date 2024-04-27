Окремі республіканці заявляють, що ухвалений на тижні пакет американської допомоги Україні буде останнім, - The Hill.

"Якщо Україна думає, що вона отримає ще 60 мільярдів доларів додатково від Конгресу Сполучених Штатів, то це неможливо", - заявив сенатор Джеймс Девід Венс, який очолив опозицію серед республіканців у Сенаті проти підтримки України. Його підтримали Тейлор Грін та Вікторія Спартц.

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець) заявив, що наступний пакет допомоги потрібно буде оформити як кредит.

Нагадаю, у нинішньому пакеті на 61 млрд у вигляді кредиту було виділено 9,5 млрд економічної допомоги.

The Hill вважає, що підтримка України стане основним питанням на виборах президента та Конгресу цього року. І від цих виборів у листопаді вона багато в чому залежатиме.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18925

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