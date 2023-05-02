«Іноді важче, ніж на Бахмутській стороні»: в НГУ розповіло про роботу розвідки

Військовослужбовці 15-го Слов’янського полку беруть участь у бойових діях на Кремінському напрямку. Гвардієць Сергій розповів про роботу свого розвідувального підрозділу.

Сергій – львів’янин. До лав Нацгвардії прийшов у 2014 році. Тоді ж і потрапив на війну. Нині він служить у підрозділі, який має спеціальну підготовку та обладнання для здійснення розвідки на ворожій території.

Сергій, нацгвардієць

Були тут на обороні Слов’янська, потім Дебальцевого, Станиці Луганської. Далі вирішив покращити військові навички, перевівся у Гостомельску бригаду. Там служив два роки. 24 лютого знов повернувся на військову службу. Виконую задачі на передньому краю. Шукаємо конкретні орієнтири та цілі для подальшої роботи артилерією.

Сергій додає, що належить саме до піхотної розвідки.

Сергій, нацгвардієць

У нас є окремий підрозділ, який займається виключно аеророзвідкою. Ми ж, навпаки, є розвідка-піхота. Хоча у деяких моментах працюємо спільно. Загалом, розвідка – люди, які працюють тихо, повільно, без шумно і по передньому краю. Іноді у тилу противника. Ми маємо подивитися, що там відбувається. Скільки там «живої сили» противника, скільки там техніки. Розвідка пішла, послухала, «змалювала», повернулася, доповіла, прийняла рішення, що з цим робити.

Підрозділ Сергія активно працює на Кремінському напрямку. Гвардієць розповів про ситуацію у секторі, де він воює.

Сергій, нацгвардієць

Наразі ми тримаємо оборону. Готуємо новий підрозділ. Буває, що на стороні Бахмута навіть легше працювати, ніж на Кремінній. Ліс дуже великий. Дуже багато суміжних підрозділів. Дуже велике скупчення російських військ.

Основною метою розвідки гвардійців є збір інформації про ворожі війська, розташування, вогневі засоби та інші фактори, які можуть впливати на ведення бойових дій.

Нагадаємо, гвардійці 15-го Слов’янського полку є питомою складовою Сил Оборони України. Вони з 2014 року професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





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