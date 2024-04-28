Матір загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», стала військовою капеланкою

«Після загибелі сина Бог торкнувся по-особливому до мого серця й допоміг пережити таку важку втрату. Я вирішила долучитися до діяльності військових капеланів. Маючи певний духовний досвід і отримавши базу знань капеланства я хочу бути потрібною, корисною, не тільки для родин, а й для військових та ветеранів», — сказала Наталія Тарабалка.

Степан Тарабалка загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою над Житомиром. У 2023 році мати загиблого пілота заснувала реабілітаційний центр для відновлення військових «Тепло крилатої душі».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/44325

Фото — hromadske

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