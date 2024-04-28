Статуя Єлизаветі II. Як пес українки став моделлю для коргі королеви

Підпис до фото, Двометрова статуя Єлизавети II вважається першим постійним меморіалом покійній королеві

Днями у британському графстві Ратленд відкрили двометрову статую Єлизавети II, яка вважається першим постійним меморіалом покійній королеві.

Бронзовий монумент встановили біля бібліотеки в Окемі, і аби її побачити у день офіційного святкування дня народження королеви, зібралося багато людей.

Скульптор Хайвел Претлі зобразив королеву в оточенні її улюбленців - трьох собак породи коргі.

ВВС Україна дізналася, що однією з моделей для королівських собак став пес українки Антоніни Кириленко.

"Так, цей чудовий коргі Лакі був однією з моїх собачих моделей", - підтвердив нам Хайвел Претлі.

Лакі народився 2019 року у київському розпліднику, розповіла ВВС Україна його власниця Антоніна, яка разом із сім'єю переїхала до Лондона 2020 року.

"З початком війни в Україні Лакі ходив з нами на мітинги, навіть зібрав трохи коштів, які ми переказали в Україну у прихистки для тварин", - каже вона.

Випадкова зустріч

Одного дня, розповідає Антоніна, її чоловік вирішив взяти песика із собою на роботу і пішов через один з лондонських парків.

Там їх і примітив скульптор Хайвел Претлі.

Підпис до фото, Лакі став моделлю для пса, який стоїть на задніх лапах

"Він якраз працював над майбутньою статуєю королеви, мав ескізи і уявляв, що навколо монументу мають бути коргі. Йому сподобався наш пес і він запросив нас у свою майстерню позувати", - розповідає Антоніна.

Підпис до фото, Оригінальний Лакі з власницею

"Наш коргі позував для майбутнього постаменту, де собака стоїть на задніх лапах", - додає вона.

Роботу скульптора вона описує так: спочатку він вивчав поведінку собаки, грався з ним, зробив багато його фото, детально оглядав його, щоб вивчити особливості коргі і відтворити все у скульптурі.

"Ми постійно були на зв'язку через інстаграм. Бачили весь процес створення монументу: від маленької глиняної скульптури - до відлиття бронзової статуї".

Результат, каже вона, перевищив усі очікування.

"Ми в захваті від результату. Я бачила, з якою любов'ю скульптор був занурений у процес і яка увага була до деталей".

Підпис до фото, Скульптор Хайвел Претлі вкрай уважно ставиться до деталей, розповіла Антоніна

Вшанування королеви

Хайвел Претлі раніше розповів ВВС, що коли його попросили спроєктувати пам'ятник Єлизаветі ІІ, яка померла 2022 року, для нього це стало великою честю.

Статуя уособлює королеву "на вершині своєї могутності".

Роботу вартістю 125 тисяч фунтів (140 тис. євро) йому замовила лорд-лейтенант Ратленда доктор Сара Фернесс.

"Ми погодилися, що хочемо, аби молода королева була представлена у величних мантіях", — розповідає скульптор.

Підпис до фото, Хайвел Пратлі працював над статуєю 14 місяців

"Я вважаю, що її краса була на піку в молодому й середньому віці, близько 40 років, коли вона народила дітей і була на вершині своєї могутності".

Скульптор пишається результатом своєї 14-місячної роботи й каже, що реакція публіки після відкриття дуже потішила.

"Було важливо висловити почуття, які королева давала багатьом людям, — майже материнські... Люди почувалися в безпеці, коли знали, що вона була поруч".

"І я вирішив, що найкращий спосіб показати людяність королеви — це включити коргі", - розповідає Претлі.

"Але всі, з ким я спілкувався, казали мені, що треба не одного коргі, а більше", - додав скульптор.

Підпис до фото, На відкриття пам'ятника прийшло багато людей

Джерело: bbc.com

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