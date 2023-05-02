Понад 10 тисяч учасників уже зареєструвалися на НМТ у Харківській області

Реєстрація на національний мультипредметний тест триватиме до 3 травня.

Як повідомили в Департаменті науки і освіти ХОВА, для участі в НМТ на Харківщині зареєструвалося 10559 учасників, з яких 9015 – випускники поточного року та 1544 – минулих років.

Нагадаємо, обов’язковими дисциплінами національного мультипредметного тесту є українська мова та математика, третя – на вибір.

«Вступники Харківської області, обираючи предмет додаткового блоку, здебільшого віддають перевагу історії України – нині нараховується 5394 такі вступники. Також зупиняють вибір на англійській мові, на неї зареєструвалося 3249 учасників. На третьому місці – біологія, яку вибрали 1516 людей», – додали в Департаменті.

Зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Цьогоріч основна сесія НМТ проходитиме 5-23 червня, додаткова – 11-24 липня. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування; населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ; потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Агентство Телевидения Новости