У Харкові водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на пішоходів

Травмовані дві людини: поліція з’ясовує обставини ДТП у Харкові

Водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня по вулиці 23 Серпня.

Пішоходи – 64-річний чоловік і 49-річна жінка отримали переломи та травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости