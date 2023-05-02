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У Харкові водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на пішоходів
Травмовані дві людини: поліція з’ясовує обставини ДТП у Харкові
Водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня по вулиці 23 Серпня.
Пішоходи – 64-річний чоловік і 49-річна жінка отримали переломи та травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.