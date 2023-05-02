Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:54
Просмотров: 177

У Харкові водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на пішоходів

У Харкові водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на пішоходів

Травмовані дві людини: поліція з’ясовує обставини ДТП у Харкові

Водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня по вулиці 23 Серпня.

Пішоходи – 64-річний чоловік і 49-річна жінка отримали переломи та травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 