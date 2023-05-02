Держслужбовцям Харківщини було вручено нагороди

Відповідний Указ про нагородження раніше підписав Президент України Володимир Зеленський.

Начальник Харківської ОВА передав відзнаки за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народу.

«Продовжуємо працювати задля Перемоги, над відновленням деокупованих територій та забезпеченням потреб наших громадян у Харківській області», – сказав Олег Синєгубов.

Орден Данила Галицького отримав заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

Орденом «За заслуги» III ступеня відзначено начальника Богодухівської районної військової адміністрації Анатолія Рисцова, начальника Лозівської районної військової адміністрації Володимира Ромаха і першого заступника начальника Харківської районної військової адміністрації Володимира Усова.

Також орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Дергачівського міського голову Вячеслава Задоренка.

Агентство Телевидения Новости