Олег Синєгубов підтримав Фумінорі Цучіко, який відкрив кафе у Харкові

Як ми повідомляли раніше: в Харкові на Північні Салтівці 75-річний японець відкрив безкоштовне кафе для містян.

А тепер, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтримав японського волонтера, який з перших місяців війни допомагає харків’янам.

Фумінорі Цучіко переїхав до Харкова в перші місяці повномасштабного вторгнення російських окупантів. Чоловік допомагав людям, які рятувалися від ворожих бомбардувань в метро. Цьогоріч Фумінорі відкрив у місті «FuMi Caffe», де безкоштовно годує містян та жителів області.

«Пан Фумінорі своїм прикладом надихає мільйони українців та наших друзів по всьому світу боротися і перемагати. Ми дуже вдячні волонтеру за таку підтримку наших людей. Тому сьогодні передали для його безкоштовного кафе велику морозильну камеру, побутову техніку та кілька тонн продуктів, аби Фумі з командою продовжували годувати людей, яким необхідна ця допомога», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Заклад почав працювати 14 квітня. Відтоді черги біля «FuMi Caffe» дедалі більшають. Щодня працівники готують майже півтисячі безкоштовних комплексних обідів. У майбутньому Фумі планує розширювати масштаби робіт, аби більше людей отримали допомогу.

«Нам також допомагають друзі з Японії. Хто донатить, а хто передає продукти. Утім техніки не вистачало, бо запит від населення великий. Безмежно вдячний Олегу Синєгубову за допомогу, зокрема з обладнанням. Тепер є змога закупляти більше продуктів та довше зберігати їх», – зазначив Фумінорі Цучіко.





Агентство Телевидения Новости