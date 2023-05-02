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До літа на Харківщині зможуть повернути світло для майже 4000 споживачів

До літа на Харківщині зможуть повернути світло для майже 4000 споживачів

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, роботи з відновлення електропостачання в регіоні ведуться в посиленому режимі.

Нагальною потребою є розмінування ліній електропередач. У квітні піротехніки оглянули та розмінували 290 км мереж. Це дозволило полагодити 72 км пошкоджених магістралей та відновити електропостачання до 3 населених пунктів Балаклійської громади. Світло отримали понад 2100 споживачів.  

«Продовжуємо посилено співпрацювати з «Харківобленерго» та усіма профільними службами, аби електрики отримували всі необхідні матеріали для ремонту та обслуговування мережі і повернення світла на деокупованих територіях регіону. Залучаємо з інших регіонів країни спецтехніку для піротехнічних підрозділів», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Над відновленням електропостачання на Харківщині працюють 64 бригади «Харківобленерго». У відомстві зазначають, що працівників вистачає і темпи відновлення світла збільшаться за сприятливих погодних умов. 

«У травні плануємо подати світло 3500-4000 абонентів області. Як і планували, незабаром відновимо електропостачання до Гракового Чугуївського району. Також маємо амбітні плани вже у травні подати світло до Руської Лозової», – додав перший заступник Голови правління, технічний директор «Харківобленерго» Олексій Ганус. 

Для посилення піротехнічних підрозділів у розмінуванні критичної інфраструктури Харківщина отримала машини MV-4. Незабаром на потреби саперів мають передати ще 2 спецавтівки MV-10.

Агентство Телевидения Новости

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