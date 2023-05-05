На Харківщині слідчі вилучили тіла чоловіка та жінки

Слідчі вилучили тіла чоловіка та жінки, які загинули внаслідок ворожого обстрілу.

У вересні минулого року мешканці села Курилівка Куп’янського району отримали не сумісні з життям травми під час обстрілу військовими рф. Подружжя знаходились біля під‘їзду свого будинку.

Їх поховали на цвинтарі в селі Кругляківка.

5 травня слідчі Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та вилучили тіла жінки та чоловіка.

Останки направлені на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости