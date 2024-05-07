Красные линии La Repubblica какие-то уж слишком… “жёлтые”

Очередной неназванные источник, которому мы все должны доверять, сообщил очередному западному изданию, La Repubblica, о неких “красных линиях”, при нарушении которых НАТО вступит в войну россии и Украины.

Этими “красными линиями” стали, либо привлечение армии Беларуси к войне на российской стороне, либо нападение россии на страны Балтии, Польшу или Молдову.

И вот вроде бы как интересно звучит, в какой-то степени, оптимистично, а с другой, абсолютно бессмысленная информация, на уровне “пшика”.

Ну, во-первых, армия Беларуси третий год не присоединяется к армии россии в войне против Украины и, было бы странным увидеть этот тандем в деле именно сейчас. Не в начале полномасштабного вторжения, когда миф про вторую армию в мире будоражил умы мировых “экспертов”, смело выписывающих сроки падения Киева за 3 дня, за 96 часов, через месяц и т.д.

Во-вторых… Настоящей сенсацией стало то, что в случае нападения на страны Балтии и Польшу НАТО вступит в войну. Нет, ну, правда, же, неожиданный поворот достойный глубочайшей аналитики от La Repubblica. Никогда бы не подумал, что такое может произойти.

И в завершении Молдова. Риски военного вторжения в Молдову, не настолько велики, как риски социально-политической дестабилизации с широким применением гибридных методов. Особенно накануне предстоящих, в ходе и после президентских выборов. И если это будет гибридный переворот, под видом гражданского протеста, интересно, как архаичное и забюрократизированное НАТО вмешается в ситуацию в стране – не члене альянса.

Собственно, оцените сами важность этих “красных линиях” от La Repubblica...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21635

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