Річниця деокупації Циркунів: в планах збудувати дійсно європейський населений пункт

Циркунівську громаду російські окупанти захопили в перші дні повномасштабного вторгнення. Торік у травні зусиллями Сил оборони було звільнено низку населених пунктів, у тому числі Циркуни.

У річницю деокупації начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов відвідав село Циркуни. Разом із місцевим населенням вшанували пам’ять загиблих та обговорили з керівництвом громади подальші плани на відбудову села.

«Наразі ми будуємо плани щодо відновлення. Відновлення закладів освіти, які поки що функціонують онлайн. Однак ми розробляємо плани, щоб перейти до офлайн навчання. Маємо сприяти і відбудові приватного сектору. Для нас це шанс збудувати дійсно європейський населений пункт, а завдання обласної влади – в цьому сприяти. Нас підтримує Офіс Президента, Кабінет Міністрів. Тому я повністю переконаний, що все ми зможемо зробити», – зазначив Олег Синєгубов.

Начальник Харківської ОВА також відзначив 4 працівників Циркунівської сільської військової адміністрації почесними грамотами за високий професіоналізм, патріотизм, відданість справі в умовах збройної агресії рф проти України: Миколу Сікаленка – начальника СВА, Ігоря Кузьменка – першого заступника начальника СВА, Олену Гаврилко – начальника відділу земельних відносин та архітектури та волонтера Володимира Затинайченка.

«Безмежно вдячні за підтримку та увагу. За дорученням начальника Харківської ОВА розробляємо усі необхідні проєкти щодо відбудови адмінбудівель та житлового сектору територіальної громади», – підкреслив начальник Циркунівської СВА Микола Сікаленко.

Агентство Телевидения Новости