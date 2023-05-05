В Циркунах повністю відновили електропостачання

У річницю звільнення селища Циркуни фахівці «Харківобленерго» відновили світло на останній знеструмленій вулиці населеного пункту.

Роботи з відновлення мережі у Циркунівській тергромаді розпочалися в жовтні минулого року. Ведення робіт ускладнювала висока мінна небезпека та катастрофічні пошкодження інфраструктури низки населених пунктів, розповіли фахівці обленерго. Утім, першим 100 жителям села світло вдалося подати в грудні.

«За цей час фахівці “Харківобленерго” замінили понад 20 силових трансформаторів, 250 опор, понад 1000 ізоляторів та відновили 40 км ліній електропередач. Дякую нашим піротехнікам та енергетикам за щоденну самовіддану та наполегливу працю», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нині фахівці Липецької РЕМ почали роботи з відновлення електропостачання до села Черкаські Тишки Циркунівської тергромади. Триває демонтаж пошкодженого обладнання та дротів.

«З понеділка вже розпочинати заміну проводу. Відновлення електропостачання в цьому селі також вимагатиме багато часу, адже руйнування дуже великі. Черкаські Тишки, Руські Тишки й Борщова – обсяги пошкоджень мережі в цих населених пунктах сягають понад 80%», – пояснив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

Агентство Телевидения Новости