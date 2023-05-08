США не сумніваються у правдивості заяви України про перехоплення «Кинджала»

5 травня з’явилася інформація, що ЗСУ над Києвом вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Кинджал. Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив ракету Кинджал.

США впевнені у достовірності заяви України про те, що вона використала систему протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети Кинджал. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформоване джерело, пишуть Факти ICTV.

Хоча система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування до минулого тижня була суто теоретичною. Тому в Пентагоні розглядають це як важливу подію, сказало джерело.

Зазначено, що це важливо з кількох причин.

Так, російський диктатор володимир путін публічно розхвалював можливості гіперзвукової зброї рф і заявляв, що вона здатна подолати всі наявні системи ППО.

Окрім того, до минулого тижня розрахунок росії полягав у тому, що якщо вона застосує таку ракету, як Кинджал, то у хоч би що вона стріляла, обов’язково влучить. Перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

А той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон, додало джерело, назвавши це “прекрасним поверненням інвестицій”.

– Перехоплення також, імовірно, викликало серйозну невизначеність для росії, порушивши питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, – підсумовує співрозмовник видання.

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