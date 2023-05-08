Ракетний удар по Балаклії: троє поранених залишаються в лікарні
Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.
За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.
У с. Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.