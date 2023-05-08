Ракетний удар по Балаклії: троє поранених залишаються в лікарні

Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Внаслідок 2 ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.

У с. Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости