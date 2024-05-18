«Україна не оголошувала війни, воєнний стан – незаконний». Це – неправда

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Брехня: якщо війна не оголошена, значить юридично війна не ведеться, а тому всі обмеження прав громадян і заходи держави на виконання воєнного стану незаконні. Таку інформацію поширюють користувачі соцмереж.

Правда: в українському законодавстві є докладне висвітлення статусу і процедур, пов'язаних з «воєнним станом», зокрема в законах «Про оборону України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text) та «Про правовий режим воєнного стану» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text).

Органи державної влади керуються саме цими нормами, і вони є достатніми законними підставами для всіх дій з організації відсічі агресії: застосування сили, мобілізації тощо.

Джерело: https://t.me/spravdi/38699

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