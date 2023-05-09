Слідчі зробили фотозвіт нічних обстрілів

Минулої доби окупанти ударили ракетами по населеним пунктам Харківщини: слідчі зареєстрували наслідки військової агресії росіян Внаслідок обстрілів з артилерії та мінометів у місті Вовчанськ Чугуївського району та селі Фиголівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки.

Ввечері окупанти випустили по Харківському району ракети С-300. Шість прильотів зафіксовані в селі Новий Коротич. Ракети вдарили в землю. Одна ракета влучила в смт Солоницівка та пошкодила транспортну інфраструктуру, горіла лісопосадка. У селі Цапівка в результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Постраждалих осіб серед цивільного населення за добу немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости