Броньований, радіокерований: на Харківщині аграрії створили унікальний трактор для розмінування полів

Не чекати на саперів, а взяти справу в свої руки вирішили аграрії з селища Гракове, що під Харковом – та побудували радіокеровану машину для розмінування. Точніше – броньований трактор, який може об’їжджати поля без водія. Керування з безпечної відстані, з пульта. Оператор спецтранспорту – механізатор Павло. Так виглядає пересувний кабінет чоловіка. До специфіки роботи вже звик, каже Павло.

Павло Григорченко, механізатор

Первим делом подключаем монитор, антенну, подключаем к аккумулятору. Включаем монитор, дисплей, в тракторе – операционную систему. Появляется изображение – начинаем работать.

Проект розробили власник місцевої агрофірми із сином. Допомагали майстри-кулібіни з сусіднього селища.

Олександр Кривцун, директор агропідприємства «Гракове»

Ідея належить мені і сину, технічне виконання – це все син. Взяли все, що в нас було: бульдозерна лопата, до неї доварили метал товщиною 10 мм, були катки – ми їх приладнали, переробили. Напрямлюючі – з рашистської бмп.

Коли вже майже пройшли перші 200 гектарів, наїхали на міну. Випробування саморобна техніка пройшла на відмінно.

Олександр Кривцун, директор агропідприємства «Гракове»

Ось дивиться, тут вирвало і вибух пішов догори. Вже все поладнали та готові к роботі.

Таких полів попереду ще багато. Але одного такого супертрактора їм поки вистачить, кажуть аграрії – обійшлася розробка не дешево.

Олександр Кривцун, директор агропідприємства «Гракове»

Дуже дорого, десь близько мільйона. Трактор коштує 5 тис.доларів, а обладнання дорого.

Селище Гракове дуже забруднене вибухонебезпечними предметами, кажуть мешканці. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій в першу чергу націлені на розмінування доріг та енергомереж. Люди чекають на відновлення електропостачання. Крім розмінуванні полів на агропідприємстві доведеться відбудовувати буквально все – окупанти розбили будівлі, знищили свиноферму на 4 тисячі голів, угнали техніку.

Олександр Кривцун, директор агропідприємства «Гракове»

Десь в середині березня вони угнали зерновози, виїхали через Вовчанськ на росію. Важкі вони спалили, а легкі пороздавали колаборантам. Ми трактори збирали в радіусі 20 км.

Олександр Миколайович дякує за допомогу сусіднім господарствам.

Олександр Кривцун, директор агропідприємства «Гракове»

Рядом хозяйство Маяк, мені там дали трактор, щоб я позбирав ці трактори. На агрофірмі Зоря дали погрузчик. Треба думати за поля, як розміновувати, як далі жити. Люди з селища Гракове – мої пайщики, вони рік не отримували паї. І якщо я не засіюсь – вони і за цей рік не получать паї.

Лілія Костенко, агроном

Из дома мы выезжали почти все, некоторые наши рабочие остались без жилья. Очень переживали, чтобы было куда вернуться, переживали, чтобы было где работать. Будем пытаться сеять, время пришло, пора сеять. Дожди не дают – с одной стороны хорошо, а с другой стороны не можем сеялки запустить, снова дождь.

Половину з двох тисяч гектарів в «Граковому» планують засіяти цієї весни, а половину – обробити та підготувати на осінь.





Агентство Телевидения Новости