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Перший чоловік підірвався на міні, а другий отримав поранення через обстріл: ранкові новини Харківщини

Перший чоловік підірвався на міні, а другий отримав поранення через обстріл: ранкові новини Харківщини

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

У с. Фиголівка Куп’янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.

В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в м. Ізюм на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

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