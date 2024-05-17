Нічні удари по Харкову: пошкоджена адміністративна будівля

00:50 Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку.

Також пошкоджена будівля адміністрації району міста, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:30 Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих.

17 травня 00:09 Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки.

19:00 Куп’янський район село Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.

15:20 село Елітне Харківський район. У полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет трактор, внаслідок чого техніка була частково пошкоджена.

14:30 в місті Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.

13:00 село Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.

12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

8:00 село Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрона загинув 86-річний чоловік. На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована.

На Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне – Берестове. Ситуація контрольована.

Агентство Телевидения Новости