Обійняла керівну посаду в центрі соціального обслуговування при окупантах: судитимуть колаборантку

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району місцева мешканка перейшла на бік загарбників.

У серпні минулого року вона добровільно обійняла посаду «в. о. завідуючої Шевченківського відділення Територіального центру соціального обслуговування ВЦА Куп’янського району Харківської області». Колаборантка виконувала вказівки керівництва окупаційної адміністрації, брала участь у нарадах і проводила збори підлеглих. Крім того, жінка організовувала прийом на роботу нових співробітників, складала графіки роботи працівників.

Для створення позитивного іміджу окупаційної влади колаборантка отримувала так звану «гуманітарну допомогу» від рф і пропагандистську газету «Харьков Z» та в подальшому розповсюджувала їх серед підлеглих.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости