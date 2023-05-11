Прокурори домоглись покарання для трьох крадіїв

Органи Харківської обласної прокуратури продовжують послідовну роботу з притягнення до відповідальності та винесення справедливих вироків для осіб, які вчиняли злочини проти власності в умовах воєнного стану.

Встановлено, що троє мешканців Харківщини, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, а інший встиг вчинити декілька корисливих злочинів ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, вчинили низку крадіжок. Користуючись тим, що через воєнні дії мешканці смт Нова Водолага покинули свої домоволодіння, крадії проникли до одного з будинків, в якому вирішили «поживитись».

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, «Дотримуючись обережності», зловмисники виносили накрадене частинами, ночами. Загальна сума завданої шкоди склала понад 300 тис. грн.

Вироком Нововодолазьського районного суду Харківської області усіх трьох чоловіків визнано винними у крадіжках (ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України). Одному зі зловмисників, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, однак нові злочини вчинив під час іспитового строку за попереднім вироком, призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

А от інших двох крадіїв було засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі, та, відповідно до ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з випобуванням з іспитовим строком на 3 роки. Перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури, не погодившись із цим вироком, звернувся до Харківського апеляційного суду з апеляційною скаргою.

Суд, врахувавши доводи прокурора, задовольнив зазначену апеляційну скаргу: двом обвинуваченим призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Вирок набув чинності.

Крім того, за принципової позиції прокурора до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено раніше неодноразово судимого мешканця Сахновщинського району, якого визнано винним у замаху на крадіжку та крадіжці в умовах воєнного стану (ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.185, ч. 4 ст. 185 КК України).

Встановлено, що у травні 2022 року, звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік знову вчинив низку злочинів. Він проникав до територій домоволодінь та підприємств, звідки виносив чуже майно.

Вироком Диканського районного суду Полтавської області його засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Прокурор оскаржив цей вирок з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості та неправильного застосування положень закону України про кримінальну відповідальність. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду погодилась з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу.

Вирок апеляційного суду набув чинності.

Агентство Телевидения Новости