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Нардепа Юрченка можуть оштрафувати за неявку на засідання

Нардепа Юрченка можуть оштрафувати за неявку на засідання

Сьогодні у Вищому антикорупційному суді було призначено засідання у справі нардепа Олександра Юрченка. Однак він на засідання не з'явився і письмово попросив відкласти слухання.

Другий обвинувачений у справі, який служить у Силах оборони, зміг під'єднатися до засідання по відеозв'язку.

Юрченко ж повідомив, що він бере участь у Форумі-діалозі на Закарпатті «Житло для внутрішньо переміщених осіб».

Цей форум організовує Тимчасова спеціальна комісія парламенту, до якої входить нардеп. За словами адвоката, участь у заходах, які організовує ТСК — це обов'язок нардепа.

При цьому головуюча суддя Оксана Олійник слушно звернула увагу на те, що до комісії входять одразу 15 нардепів, але участь у Форумі беруть лише четверо із них, зокрема Юрченко.

Судді не знали завчасно про те, що Юрченка не буде на засіданні, хоча попереднє слухання у справі було лише кілька днів тому, а запрошення від голови ТСК надійшло нардепу ще 22 квітня.

Прокурор попросив визнати причини неявки нардепа неповажними і накласти на нього штраф. Це питання вирішуватимуть наступного засідання, вже у присутності Юрченка. Засідання, до речі, призначили аж на 13 червня.

Загалом у цій справі дослідили практично усі письмові докази сторони обвинувачення. Минулого разу досліджували характеризуючі документи щодо Юрченка, зокрема те, як у 2009 році його затримували за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" у київському магазині "Каштан".

Нардепа Юрченка звинувачують у тому, що він завуальовано попросив передати через посередника 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєту.

Також у матеріалах справи є дані про те, що у подальшому нібито обговорювалася передача ще 200 тисяч доларів для підкупу нардепів-членів профільного комітету.

Детектив під прикриттям Демченко для входження в довіру говорив депутату та його спільнику, що як тільки у них вийде історія з Києвом (мається на увазі нібито побудова заводу і «протягування» потрібних законодавчих змін під це – ЦПК),то все можна буде масштабувати й на інші регіони. Депутат зі спільником натякали, що можуть із цим допомогти.

Юрченко: «Ну з нашими контактами ми можемо не тільки по законодавчій базі. А ще можливо домовитися на місцях про будівництво, з Міністерством, щоб не заважали і так далі. Повністю».

Спільник: «Любую обладминистрацию я за час найду выход, что нас туда пригласят».

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2962

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