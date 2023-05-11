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На Харківщині через обстріл загинув чоловік

На Харківщині через обстріл загинув чоловік

В результаті обстрілів на Харківщині один чоловік загинув, ще один отримав поранення: слідчі зафіксували воєнний злочин окупантів.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ загинув 67-річний чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Постраждалий отримав не сумісні з життям травми. В місті пошкоджені приватні житлові будинки.

В селі Фиголівка Куп’янського району пошкоджений приватний будинок. Отримав тілесні ушкодження 49-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Окрім цього, в місті Ізюм 11 травня близько 07:30 на садовій ділянці на міні підірвався чоловік 1978 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Постраждалого доставили до місцевої лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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