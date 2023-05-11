Поліцейські повернули матері неповнолітнього хлопця

10 травня о 06:20 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що до магазину, де вона працює, прийшла дитина без супроводу дорослих. Неповнолітній не зміг повідомити свої дані через вади мовлення.

На встановлення місця проживання та батьків дитини був орієнтований особовий склад Ізюмського районного управління поліції. Менш ніж за пів години правоохоронцям вдалося встановити особу хлопця та повернути його батькам.

Наразі 10-річний мешканець міста Ізюм перебуває вдома. Щодо дитини жодних протиправних дій вчинено не було, стан його здоров’я задовільний.

Агентство Телевидения Новости