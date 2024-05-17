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кремль через «закон про іноагентів» може вкотре нашкодити Грузії

кремль через «закон про іноагентів» може вкотре нашкодити Грузії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Парламент Грузії ухвалив у фінальному читанні, законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як «закон про іноагентів».

● Україна поважає суверенітет Грузії, визнає її територіальну цілісність і прагне бачити країну партнером на шляху до європейської інтеграції.

● Поділяємо занепокоєння демократичних держав та міжнародних інституцій з приводу того, що ухвалений законопроєкт є аналогом подібного закону в росії, який москва використала для придушення інакомислення.

● Імплементація даного закону однозначно зашкодить прагненню Грузії приєднатися до Євросоюзу, про що прямо попереджає ЄС.

● Закликаємо парламентарів прислухатися до голосу суспільства, яке понад місяць виходить на протести – наймасовіші з моменту здобуття незалежності Грузії.

● Стурбовані випадками насильства поліції проти мирних протестувальників. Це може призвести лише до радикалізації протистояння, чим неодмінно скористається москва на шкоду безпеці та національним інтересам Грузії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38687

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