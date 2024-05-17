кремль через «закон про іноагентів» може вкотре нашкодити Грузії
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Парламент Грузії ухвалив у фінальному читанні, законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як «закон про іноагентів».
● Україна поважає суверенітет Грузії, визнає її територіальну цілісність і прагне бачити країну партнером на шляху до європейської інтеграції.
● Поділяємо занепокоєння демократичних держав та міжнародних інституцій з приводу того, що ухвалений законопроєкт є аналогом подібного закону в росії, який москва використала для придушення інакомислення.
● Імплементація даного закону однозначно зашкодить прагненню Грузії приєднатися до Євросоюзу, про що прямо попереджає ЄС.
● Закликаємо парламентарів прислухатися до голосу суспільства, яке понад місяць виходить на протести – наймасовіші з моменту здобуття незалежності Грузії.
● Стурбовані випадками насильства поліції проти мирних протестувальників. Це може призвести лише до радикалізації протистояння, чим неодмінно скористається москва на шкоду безпеці та національним інтересам Грузії.
Джерело: https://t.me/spravdi/38687