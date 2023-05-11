Ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста сорок друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти: Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області.

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