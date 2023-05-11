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В Ізюмі чоловік підірвався на міні та зостався без стопи

В Ізюмі чоловік підірвався на міні та зостався без стопи

44-річний мешканець Ізюму залишивсь без ноги, наступивши на «Пелюстку».

11 травня близько 07:30 стався черговий нещасний випадок, коли мирний мешканець деокупованого м. Ізюму підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1 «Пелюстка».

Наступивши на неї, 44-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Міна ПФМ-1 “Пелюстка” – надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії. Вона призначена, щоб калічити людей, гарантовано травмуючи нижні кінцівки. Для приведення в дію достатньо докласти невелике зусилля – від кількох кілограм. Це вибухонебезпечний предмет, який не вилучається, а знищується саперами на місці виявлення. При мінуванні може застрягнути у гілках дерев, залишитись на дахах будинків, тощо.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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