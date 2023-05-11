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Понад 300 тисяч гривень: прокуратура домоглася з незаконного володіння нерухомість

Понад 300 тисяч гривень: прокуратура домоглася з незаконного володіння нерухомість

Суд задовольнив позовну заяву Нововабарської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради про витребування з чужого незаконного володіння квартири вартістю понад 300 тис. грн, визнання правочину недійсним.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння квартирою по вул. Таганській у м. Харкові.

Встановлено, що в 2021 році укладено договір купівлі-продажу на вказану нерухомість від імені померлого на той час наймача квартири. З метою незаконного заволодіння нерухомістю використано паспорт померлого наймача житла з вклеєною фотокарткою іншої особи та підроблені правовстановлюючі документи.

Після оформлення такого нікчемного правочину квартиру безпідставно передано в іпотеку.

При цьому зазначена нерухомість є неприватизованою і підлягає витребуванню з чужого незаконного володіння на користь законного власника — Харківської міської територіальної громади.

У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась до Ленінського районного суду м. Харкова з відповідною позовною заявою, яку задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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