На Харківщині викрито подружжя колаборантів

Судитимуть подружжя, яке публічно звинувачувало ЗСУ в обстрілах населених пунктів.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду два обвинувальні акти щодо 55-річного чоловіка та 57-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у селі Нова Гнилиця Чугуївського району подружжя активно підтримувало «руський мир».

Чоловік та жінка казали односельчанам, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та після встановлення російської влади в Україні життя покращиться.

Крім того, вони надавали продукти харчування окупантам та допомагали їм з житлом.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, подружжя судимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости