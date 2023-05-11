Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:45
Просмотров: 57

На Харківщині викрито подружжя колаборантів

На Харківщині викрито подружжя колаборантів

Судитимуть подружжя, яке публічно звинувачувало ЗСУ в обстрілах населених пунктів.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду два обвинувальні акти щодо 55-річного чоловіка та 57-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у селі Нова Гнилиця Чугуївського району подружжя активно підтримувало «руський мир».

Чоловік та жінка казали односельчанам, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та після встановлення російської влади в Україні життя покращиться.

Крім того, вони надавали продукти харчування окупантам та допомагали їм з житлом.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, подружжя судимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 