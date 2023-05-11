Забезпечували окупантів їжею та самогоном: поліцейські Харківщини повідомили про підозру подружжю колаборантів

Прихильниками «руського миру» виявились 55-річний чоловік і його 57-річна дружина, мешканці села Нова Гнилиця. Порушники активно закликали односельців підтримувати дії держави-агресорки.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили, що з початку російського вторгнення подружжя агітувало односельців підтримувати ворожу армію та заперечувало агресію рф. Вони запевняли інших осіб, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та після встановлення російської влади в Україні життя покращиться.

Крім того, чоловік ремонтував військову техніку окупантів та спільно з дружиною допомагали з житлом особовому складу рф, забезпечували їх харчовими продуктами та самогоном, який власноруч жінка варила для окупантів.10 травня подружжю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости