Прокуратура передала до суду справу російського військового, який вбив мирну мешканку під час окупації Ізюма

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На початку березня 2022 року ЗС рф окупували територію м. Ізюм Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до рф задля «кращого життя».

Торік, 2 червня, жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці. Крім того, встановлено, що обвинувачений ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у рф.

Окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости