Міноборони Британії підтвердило надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Про це він сказав депутатам у Палаті громад у четвер, 11 травня. «Передача цих систем озброєнь дає Україні найкращу можливість захистити себе від тривалої агресії росії, особливо від навмисних обстрілів української цивільної інфраструктури, що суперечить міжнародному праву. Україна має право захистити себе від цього», — цитує Воллеса Sky News.

Про це повідомляє видання Бабель. Уранці інформацію про передачу ракет із посиланням на кількох західних високопосадовців опублікувало CNN.

Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 кілометрів, а висота 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.

15 грудня 2022 року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не виключає поставок Україні ракет Storm Shadow, а вже в лютому 2023 року премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна має намір стати першою, хто надасть Україні зброю більшого радіуса дії.

Агентство Телевидения Новости