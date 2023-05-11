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11.05.2023 22:47
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Харківщину відвідав Міністр оборони України: тестували танк «Оплот»

Харківщину відвідав Міністр оборони України: тестували танк «Оплот»

Сьогодні на одному з полігонів Харківської області побували Міністр оборони України Олексій Резніков, Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв та голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Про візит повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Розглянули актуальні питання організації оборони, забезпечення військових сучасним озброєнням та взяли участь в тестуванні танка БМ «Оплот». Переконалися, що техніка українського виробництва відповідає вимогам ЗСУ та здатна вирішувати складні задачі на полі бою», йдеться в повідомленні.

«Вкотре подякували нашим військовим та спеціалістам оборонної промисловості за їхню титанічну працю на фронті і в тилу», зазначив голова ХОВА.

Олексій Резніков відзначив 30 працівників «Укроборонпрому» Харківщини державними нагородами.

Агентство Телевидения Новости

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