Понад 230 тисяч гектарів полів засіяли Аграрії Харківщини

Весняно-польові роботи ведуться в Лозівському, Красноградському та частинах Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів області.

Цього сезону планують засіяти 634 тисячі гектарів сільгоспугідь, що на 18% більше від площ 2022 року. Нині на Харківщині сіють яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою.

«За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова продовжуємо нарощувати темпи весняно-польових робіт. У попередні роки до цього періоду весняно-польові роботи в нашому регіону були завершені. Але цьогоріч вплинули погодні умови, тому посівна зсунулась на 3 тижні від норми. Ситуація покращується, фермерські господарства нарощують темпи робіт. Незабаром вийдемо на заплановані обсяги», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Зокрема, восени 2022 року аграрії регіону засіяли озимими культурами 213,8 тисячі гектарів. Рослини перебувають у доброму стані.

«На посівах озимини тривало кущіння, в південній частині області відмічали появу нижнього вузла соломини. Висота рослин на кінець декади, при фазі «кущіння» становила від 21 до 29 см. Це добрий показник на нинішній період», – пояснив Євген Іванов.

У тому числі аграрії ведуть посівну на розмінованих територіях. Загалом розмінування територій для проведення польових робіт потребують понад 570 тисяч гектарів угідь. З них на сьогодні піротехнічними підрозділами обстежено 864,1 га. На одному з перевірених полів проводить посівну фермерське господарство «Тимур-2003» у Харківському районі.

«Ще на початку лютневого вторгнення окупанти влучали по нашим угіддям. Ми тоді не мали змоги проводити будь-які роботи, адже йдеться про безпеку та здоров’я працівників. Згодом піротехніки ДСНС спільно з правоохоронцями обстежили територію, вилучили усі вибухонебезпечні предмети й ми можемо проводити роботи цього сезону. Треба піднімати економіку регіону, сплачувати працівникам зарплату та допомагати нашим захисникам», – розповів керівник ФГ «Тимур-2003» Дмитро Третяк.

Для проведення весняної посівної на Харківщині надає допомогу держава та міжнародні партнери. Зокрема, Уряд Японії передав насіння кукурудзи та соняшника. Його отримали 455 найбільш вразливих фермерських господарств регіону. Також міжнародні партнери передавали високоякісні добрива.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) цьогоріч передала гуманітарне насіння ячменю, гороху, кукурудзи та соняшника. Його отримали 316 господарств Харківщини. Організація продовжуватиме надавати насіннєвий матеріал і надалі.

Нагадаємо, 450 фермерських господарств Харківщини постраждали внаслідок дій російських окупантів. Пошкоджено та знищено 380 одиниць дороговартісної сільськогосподарської техніки.

Джерело: ХОВА

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