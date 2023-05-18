Сегодня 10:28
Просмотров: 104
У Харкові, на вулиці Дерев’янка, «Харківводоканал» проводить заміну ділянки магістралі
У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували п’ять аварій на ділянках трубопроводів.
Зокрема, у Шевченківському районі був проведений комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на магістралях на вул. Дерев’янка (діаметр – 400 мм) та пр. Науки (100 мм).«Після проведення ремонту територію впорядкували», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.17 травня, бригади почали ліквідацію десяти аварійних ситуацій на водоводах.