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У Харкові, на вулиці Дерев’янка, «Харківводоканал» проводить заміну ділянки магістралі

У Харкові, на вулиці Дерев’янка, «Харківводоканал» проводить заміну ділянки магістралі

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували п’ять аварій на ділянках трубопроводів.

Зокрема, у Шевченківському районі був проведений комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на магістралях на вул. Дерев’янка (діаметр – 400 мм) та пр. Науки (100 мм).«Після проведення ремонту територію впорядкували», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.17 травня, бригади почали ліквідацію десяти аварійних ситуацій на водоводах.

Агентство Телевидения Новости

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