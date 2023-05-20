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Пропонував прикордонникам хабар: затримано чоловіка

Пропонував прикордонникам хабар: затримано чоловіка

Аби «вирішити» питання щодо незаконного виїзду за кордон псевдоводіїв, чоловік запропонував прикордоннику відділу «Шегині» Львівського загону неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США, на що отримав категоричну відмову.

Під час проведення невідкладних слідчих дій, в рамках кримінального провадження за ст. 369 ККУ, факт надання неправомірної вигоди прикордоннику задокументовано спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів ВВВБ по Львівському прикордонному загону ГВВВБ «Захід», Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих слідчого відділу ГУ НП Львівської області, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК України. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости

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