Нову машину для розмінування запустили на Харківщині (ВІДЕО)

Начальник Харківської ОВА 19 травня з робочим візитом відвідав Балаклійську громаду та оглянув машину, яку розробили харківські інженери для знищення ворожої вибухівки.

Як зазначив Олег Синєгубов, станом на сьогодні населені пункти Ізюмського району мають щільну засміченість вибухонебезпечними предметами.

«Заміновано узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Також складною є ситуація у самих населених пунктах, де повсюди трапляються ворожі міни. Вкотре наголошую – усі без виключення жителі Харківської області мають бути вкрай обережними й пильними і не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. За можливості утримуйтесь від відвідування потенційно замінованих територій», – зазначив Олег Синєгубов.

За словами начальника ХОВА, сапери щодня працюють над знешкодженням ворожої вибухівки і метр за метром зачищують деокуповані території.

«Аби допомогти піротехнікам, кілька підприємств регіону спільно з обласною військовою адміністрацією, ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями об’єдналися і створили машину для розмінування. Поки що цей механізм відтворений у єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, у подальшому він отримає сертифікацію і буде запущений у серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування територій області. Пишаємося нашими захисниками, рятувальниками, саперами, винахідниками, волонтерами, людьми, які об’єднуються і спільно працюють на перемогу», – сказав Олег Синєгубов.

Як розповів керівник групи управління розмінуванням у Харківській області Максим Мельник, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є території, де проходила лінія бойових зіткнень із ворогом.

«Сьогодні ми приблизно знаємо, де в області розташовані протитанкові мінні поля, де загарбники будували укріплення та загородження. На жаль, маємо дуже велику кількість встановлених протипіхотних мін та хаотично розкиданих мін «Пелюсток», – розповів Максим Мельник.

За його словами, експериментальна протимінна машина має натискний принцип дії. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані «розтяжки».

«Завдяки таким механізмам, які у технічному плані не поступаються закордонним аналогам, маємо можливість працювати більш ефективно та безпечно. Ця машина роботизована, тобто нею керує оператор з безпечної відстані», – розповів Максим Мельник.





Агентство Телевидения Новости