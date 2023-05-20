ЗСУ знищили “ШАХЕДІВ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИЙ БпЛА “МЕРЛІН-ВР”

ЗНИЩЕНО 20 “ШАХЕДІВ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИЙ БпЛА “МЕРЛІН-ВР”.

Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які спрямували на Київщину.Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

Також, наприкінці доби 19 травня, на східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30 літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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